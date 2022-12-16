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НовостиЗдоровье16 декабря 2022 9:03

22 белгородца заболели ковидом 15 декабря

Тем временем за минувшие сутки 17 человек вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 115 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 115 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 22 человека заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 307 пациентов, выздоровели – 161 638, умерли – 2 323. Сейчас из 115 госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных остается неизменным четвертые сутки кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14 декабря в нашем регионе заболел 21 человек, а выздоровели – 19. А 15 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 25 к 23.