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НовостиЗвезды16 декабря 2022 8:02

Юная белгородская художница победила на международном конкурсе детского рисунка «Дружная планета»

София Крамская стала лучшей в номинации «Графика»
Алексей СЕРГУНИН
Рисунок Софии Крамской «Дружба не знает преград».

Рисунок Софии Крамской «Дружба не знает преград».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В международном этапе конкурса от Грайворонского городского округа приняли участие семь ребят, в том числе и ученица Центра детского творчества София Крамская. Она представила рисунок «Дружба не знает преград». Грайворонка стала победителем конкурса второй раз, впервые – в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Грайворонского городского округа.

Всего из муниципальных территорий нашего региона было представлено более 650 работ, в том числе 85 рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводился в пяти номинациях: живопись, графика, свободное творчество, «Где казак, там и слава», «Отечества достойные сыны» в возрастных категориях: от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет.