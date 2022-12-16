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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:05

Новый год: россияне ждут подарок-сюрприз

У 81% наших сограждан никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече праздника
Источник:kp.ru
Хотя каждый десятый пока еще не определился конкретно со своими планами на новогоднюю ночь.

Хотя каждый десятый пока еще не определился конкретно со своими планами на новогоднюю ночь.

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

80% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи, еще 4% собираются отправиться в гости к друзьям, по 1% - в кафе и в поездке по России. Что касается новогоднего стола, то 37% опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Еще 38% собираются уложиться в 5-10 тысяч. А вот 5% вообще не намерены устраивать застолье.

Самым желанным на Новый год и женщины (40%), и мужчины (41%) назвали любой подарок-сюрприз. Кстати, в топе по-прежнему остаются деньги – они занимают второе место ( по 26% у обоих полов). Замыкает тройку «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (16% женщин и 14% мужчин).

Дарить же близким 46% женщин и 31% мужчин собираются сладости, 27% женщин и 35% мужчин – деньги,далее по убывающей - парфюм и елочные игрушки. По 5% мужчин и женщин намерены подарить символ будущего года - игрушечного или живого кролика (напомним, 2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю).