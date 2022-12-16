Новый год: россияне ждут подарок-сюрприз

Хотя каждый десятый пока еще не определился конкретно со своими планами на новогоднюю ночь.

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

80% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи, еще 4% собираются отправиться в гости к друзьям, по 1% - в кафе и в поездке по России. Что касается новогоднего стола, то 37% опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Еще 38% собираются уложиться в 5-10 тысяч. А вот 5% вообще не намерены устраивать застолье.

Самым желанным на Новый год и женщины (40%), и мужчины (41%) назвали любой подарок-сюрприз. Кстати, в топе по-прежнему остаются деньги – они занимают второе место ( по 26% у обоих полов). Замыкает тройку «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (16% женщин и 14% мужчин).

Дарить же близким 46% женщин и 31% мужчин собираются сладости, 27% женщин и 35% мужчин – деньги,далее по убывающей - парфюм и елочные игрушки. По 5% мужчин и женщин намерены подарить символ будущего года - игрушечного или живого кролика (напомним, 2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю).