В Белгороде начал работу «Есенинский каток»

Площадь катка - почти 800 квадратных метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Есенинский каток» в Белгороде в районе школы №50 не функционировал несколько лет. Теперь спортивный объект стал доступен для всех желающих. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Договорились с исполняющим обязанности главы администрации Белгорода Валентином Валентиновичем Демидовым, что нужно запускать каток. В этом районе не хватает общественных пространств, на которых дети и взрослые могут заниматься спортом и получать удовольствие. Надеюсь, что впредь здесь будет с утра до вечера большое количество людей, - заявил на открытии Вячеслав Гладков.

Площадь катка - почти 800 квадратных метров. Объект оснащён пунктом проката, раздевалками, туалетными комнатами.