Хоккейный клуб «Белгород» во второй раз проиграл «Олимпии»

Теперь «Олимпия» примет белгородцев 16 и 17 декабря. Первая из спаренных встреч начнется в 19:00, вторая – в 14:00. Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

Накануне, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Кирово-Чепецке состоялся второй матч между местной «Олимпией» и МХК «Белгород». После поражения в первой встрече со счетом 3:8 наши земляки вновь капитулировали, пусть и не так крупно. Единственную шайбу в ворота хозяев провел Кирилл Лазарев – на 35-йминуте сделал счет 1:2. Итоговый результат – 4:1 в пользу хозяев льда.

Напомним, что изначально встречи должны были проходить на «Оранжевом льду» в Белгороде, но из-за соображений безопасности было решено перенести их в Кирово-Чепецк, чтобы в течение пяти дней сыграть четыре поединка, включая гостевые. Теперь «Олимпия» примет белгородцев 16 и 17 декабря. Первая из спаренных встреч начнется в 19:00, вторая – в 14:00.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 13 очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» с 41 очком. Далее идут саратовский «Кристалл» (33) и пензенский «Дизелист» (32).