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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 14:40

Белгородец сломал челюсть охраннику магазина

Ему «светит» до трех лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен средней тяжести вред здоровью.

Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен средней тяжести вред здоровью.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 50-летний мужчина переломами скулы и челюсти. Выяснилось, что телесные повреждения охранник магазина получил в ходе конфликта с посетителем. Об этом информирует пресс-служба УМВ России по региону.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. По предварительным данным, мужчин пришел выбирать посуду для жены в роддом. Оплатив товар, белгородец потребовал упаковать его. Однако сотрудники магазина предложили покупателю сделать это самостоятельно на столике самообслуживания. Тогда фигурант начал вести себя вызывающе. Вскоре словесные аргументы у него закончились, после чего он ударил кулаком в лицо сотрудника охраны. Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен средней тяжести вред здоровью.

В соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.