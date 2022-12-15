Белгородец сломал челюсть охраннику магазина

Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен средней тяжести вред здоровью. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 50-летний мужчина переломами скулы и челюсти. Выяснилось, что телесные повреждения охранник магазина получил в ходе конфликта с посетителем. Об этом информирует пресс-служба УМВ России по региону.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. По предварительным данным, мужчин пришел выбирать посуду для жены в роддом. Оплатив товар, белгородец потребовал упаковать его. Однако сотрудники магазина предложили покупателю сделать это самостоятельно на столике самообслуживания. Тогда фигурант начал вести себя вызывающе. Вскоре словесные аргументы у него закончились, после чего он ударил кулаком в лицо сотрудника охраны. Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен средней тяжести вред здоровью.

В соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.