16 декабря в Белгородской области пройдет снег

В морозную погоду верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 16 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от – 2 до -7 градусов, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Белгороде ночью от 3 до пяти градусов ниже, днем от -1 до +1 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

Учитывайте температурный режим и одевайтесь по погоде, собираясь выходить на улицу. В морозную погоду специалисты рекомендуют жителям региона носить свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом и осадками. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию. Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.