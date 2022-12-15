Губернатор Белгородчины и митрополит Иоанн подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня начал работу 31-й съезд духовенства Белгородской и Старооскольской епархии. Фото: Рина СНЕЖИНСКАЯ

Сегодня начал работу 31-й съезд духовенства Белгородской и Старооскольской епархии — годовое собрание, где служители Церкви подводят итоги года уходящего и намечают планы на будущий, обсуждают важные вопросы и делятся опытом.

Предваряла начало работы Съезда торжественная церемония: губернатор региона Вячеслав Гладков и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подписали Соглашение о сотрудничестве в области духовного воспитания населения Белгородской области между правительством Белгородской области и Белгородской митрополией.

Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Владимирович отметил особое достоинство в поведении жителей региона в нынешних сложных днях испытаний, как объединяясь, они помогают делу защиты рубежей нашей страны. Губернатор поблагодарил лично Владыку и все белгородское духовенство, пообещав всестороннюю помощь и поддержку.

Со своей стороны, митрополит подчеркнул, что работа, которая с февраля совместно ведется властью, населением, бизнес-сообществом и церковью отзывается глубокой благодарностью. Он особо отметил тот факт, что почти половина протяженности российско-украинской границы приходится именно на Белгородчину. «Сегодня как никогда необходимо наше единение и понимание важности каждой человеческой жизни», — резюмировал Иоанн.