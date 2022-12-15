19 белгородцев вылечились от коронавируса 14 декабря

Число госпитализированных (115) остается неизменным третьи сутки кряду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 21 человек заболел, а выздоровели – 19.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 285 пациентов, выздоровел – 161 621, умерли – 2 323. Сейчас из 115 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных остается неизменным третьи сутки кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 13 декабря в нашем регионе заболели 23 человека, а выздоровели – 25. А 12 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 31 к 25.