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НовостиЗдоровье15 декабря 2022 9:10

19 белгородцев вылечились от коронавируса 14 декабря

Тем временем за минувшие сутки 21 человек заболел ковидом
Алексей СЕРГУНИН
Число госпитализированных (115) остается неизменным третьи сутки кряду.

Число госпитализированных (115) остается неизменным третьи сутки кряду.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 21 человек заболел, а выздоровели – 19.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 285 пациентов, выздоровел – 161 621, умерли – 2 323. Сейчас из 115 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных остается неизменным третьи сутки кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 13 декабря в нашем регионе заболели 23 человека, а выздоровели – 25. А 12 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 31 к 25.