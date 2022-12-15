Белгородец похитил восемь тысяч рублей у отчима

С заявлением о пропаже накоплений в УМВД России по городу Белгороду обратился 41-летний житель областного центра. Также он пояснил, что деньги лежали в барсетке. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник проживал с матерью и отчимом в одной квартире. Дождавшись удобного момента, он забрал из сумки потерпевшего восемь тысяч рублей, после чего скрылся. Похищенные деньги мужчина потратил, в частности, на алкоголь.

В соответствии с п. «г» ч.2 ст. 158 УКРФ (Кража из сумки или ручной клади) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.