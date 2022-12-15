Жители Белгородской области могут написать Деду Морозу

Если указать полный обратный адрес с индексом, то от Деда Мороза придёт ответное письмо. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Опустить в них свои пожелания может каждый до конца текущего года. Чтобы письмо попало в руки Деда Мороза, на конверте необходимо указать адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сотрудники, работающие в отделении, подскажут, как правильно оформить отправление, и помогут в случае необходимости. А если указать полный обратный адрес с индексом, то от Деда Мороза придёт ответное письмо. Ежедневно сотрудники Почты России будут сортировать новогоднюю корреспонденцию и оправлять в резиденцию Деда Мороза.