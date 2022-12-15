С 15 декабря в четырех районах Белгородской области школы переходят на удаленку

В целом эпидемиологическая обстановка в Белгородской области стабильная. Фото: "КП" Архив

Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о том, что в четырех муниципалитетах Белгородской области с 15 декабря школы переведут на дистанционное обучение. Власти приняли такое решение из-за увеличения заболеваемости ОРВИ.

- Эпидемиологическая ситуация в целом по региону стабильная, но в отдельных районах и округах есть проблемы с заболеваемостью ОРВИ. Поэтому в Старооскольском и Губкинском горокругах, Новооскольском и Чернянском районах с завтрашнего дня школы переводим на дистант, - сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор также отметил, что детские сады, вузы и колледжи на данный момент продолжают работать в стандартном режиме. Однако если ситуация с заболеваемостью изменится, власти примут необходимые меры.

На сегодняшний день дистанционное обучение действует в 15 муниципалитетах Белгородской области.