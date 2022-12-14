Белгородская пенсионерка отдала мошенникам более 700 тысяч рублей

В УМВД России по Белгороду обратилась 68-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестные похитили у нее деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили потерпевшей под видом сотрудников банка и сообщили о якобы зафиксированных подозрительных транзакциях. Мошенники посоветовали женщине перевести деньги на безопасный счет, а также во избежание несанкционированного оформления кредита самостоятельно получить одобренный займ, и перечислить его туда же. В результате женщина лишилась более 700 тысяч рублей. Часть из них – взятые в кредит деньги.

Сотрудники полиции призывают граждан не перечислять деньги на сторонние счета по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились – сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д. Помните, что злоумышленники могут имитировать звонки из различных ведомств и учреждений, используя программу подмены номеров. Если вам сообщили о якобы зафиксированных попытках хищения денег с вашего счета, прервите разговор и самостоятельно позвоните либо придите в полицию или банк.