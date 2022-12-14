Белгородцы могут проголосовать за старооскольскую глиняную игрушку в конкурсе «Народный сувенир»

В 2021 году старооскольская глиняная игрушка вошла в ТОП-1000 культурных и туристических брендов России. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На территории города Старый Оскол более 300 лет существует промысел глиняной игрушки. В 2015 году мастера объединились в производственный кооператив. «Артель «Старооскольский гончарный промысел» – уникальное микропредприятие игрушечного промысла, единственное в Белгородской области, деятельность которого направлена на сохранение, возрождение и развитие этого старинного ремесла. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На конкурс представлены игрушки в виде всадника, бабы с кувшином, коровки, барана. Онлайн-голосование проходит прямо сейчас, все желающие могут поддержать наш брендовый сувенир и проголосовать за него здесь.

Отметим, что в 2021 году старооскольская глиняная игрушка вошла в ТОП-1000 культурных и туристических брендов России. Этот сувенир также стал одним из лучших промыслов в онлайн-голосовании журнала National Geographic Traveller, посвящённым туристическим возможностям России.