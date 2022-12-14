Белгородские хоккеисты пропустили восемь шайб в Кирово-Чепецке

Резвое начало (2:0) привело к итоговому разгрому (3:8). Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

Накануне, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Кирово-Чепецке состоялся первый матч между местной «Олимпией» и МХК «Белгород». После долгожданной победы в Глазове (4:2) наши парни потерпели болезненную неудачу. Подопечные Андрея Романова умудрились вести 2:0 и проиграть 3:8. По разу хозяев льда огорчили – Кирилл Лазарев (2-я, 1:0), Вадим Мишустин (7-я, 2:0) и Александр Вайнер (52-я, 3:7).

Сегодня, 14 декабря, клубы проведут второй матч в Кирово-Чепецке. Он также начнется в 19:00. Отметим, что изначально встречи должны были проходить на «Оранжевом льду» в Белгороде, но из-за соображений безопасности было решено перенести их в Кирово-Чепецк, чтобы в течение пяти дней сыграть четыре поединка, включая гостевые.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 13 очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» с 39 очками. Далее идут саратовский «Кристалл» (33) и пензенский «Дизелист» (32).