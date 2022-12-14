Губернатор Гладков проверил ход работ по строительству засечной Белгородской черты

Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 14 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе со своим замом Владимиром Базаровым и представителями от Министерства обороны РФ в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной Белгородской черты. Об этом Вячеслав Владимирович сообщил в своем телеграм-канале.

- Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком, - уточнил глава региона.

Напомним, что Белгородская черта возводится на фоне множества слухов на тему возможного нападения на регион со стороны Украины.