Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 13:41

Губернатор Гладков проверил ход работ по строительству засечной Белгородской черты

Вместе с ним процесс проинспектировали представители Министерства обороны РФ
Алексей СЕРГУНИН
Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 14 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе со своим замом Владимиром Базаровым и представителями от Министерства обороны РФ в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной Белгородской черты. Об этом Вячеслав Владимирович сообщил в своем телеграм-канале.

- Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком, - уточнил глава региона.

Напомним, что Белгородская черта возводится на фоне множества слухов на тему возможного нападения на регион со стороны Украины.