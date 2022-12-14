За сломанный нос белгородцу грозит до трех лет тюрьмы

Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 29-летний местный житель с переломом носа и миндальной кости. Телесные повреждения он получил в ходе конфликта с новым знакомым. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

По предварительным данным, молодые люди отдыхали в баре. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к одной из компаний, чтобы пообщаться. Знакомство закончилось словесной перепалкой, которая переросла в потасовку. В ходе нее фигурант ударил оппонента кулаком в лицо. Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

В соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.