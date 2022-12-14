За 7 месяцев рельсовые автобусы перевезли из Белгорода в Воронеж около 9 тысяч пассажиров

Запущен он в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма. С момента первого рейса услугами нового сервиса воспользовались уже 8960 жителей и гостей региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Рельсовые автобусы курсируют по субботам двумя составами. Время в пути составляет 4 часа 10 минут. Остановки предусмотрены на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин-Пассажирский, Старый Оскол и Касторная Новая. Купить билет можно в железнодорожных кассах или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».