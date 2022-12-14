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НовостиЗдоровье14 декабря 2022 10:17

23 белгородца заболели коронавирусом 13 декабря

Тем временем за минувшие сутки 25 человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 115 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 115 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 23 человека заболели, а выздоровели – 25.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 264 пациента, выздоровели – 161 602, умерли – 2 323. Сейчас из 115 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 11 декабря в нашем регионе заболел 31 человек, а выздоровели – 29. А 10 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 33 к 35.