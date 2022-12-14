В Белгородской области автоледи на «Гранте» сбила 12-летнего подростка

По предварительным данным, 13 декабря, около 7:45 в Губкине в районе дома №123 по улице Дзержинского 51-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», наехала на 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. В результате наезда несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области с начала года в ДТП погибли 10 детей, а пострадали – 110. В 55 случаях дети были пассажирами транспортных средств, 43 несовершеннолетних пассажира пострадали в возрасте до 12 лет.