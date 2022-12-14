Под Белгородом автоинспекторы и прохожие помогли мужчине с переломом ноги

Вчера, 13 декабря, около 22:00 к экипажу отдельного взвода ДПС отдела Госавтоинспекции по Белгородскому району в составе старшего лейтенанта полиции Виталия Косторного и лейтенанта полиции Вадима Максименко, которые находились на маршруте по ул. Вересковая в поселке Разумное, подбежал взволнованный прохожий. Мужчина пояснил, что за углом возле одного из зданий находится молодой мужчина с явными признаками перелома ноги. С ним осталась жена, которая не может даже ненадолго бросить его в таком состоянии. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Автоинспекторы незамедлительно проследовали к месту происшествия. В ходе беседы выяснилось, что 34-летний местный житель случайно поскользнулся и неудачно упал, в результате чего сильно повредил ногу. Мокрый снег и порывы ветра усугубляли ситуацию. Сообщив о случившемся в дежурную часть и скорую медицинскую помощь, полицейские приняли решение самостоятельно доставить пострадавшего с женой в городскую больницу.

Даже визуально было видно, что повреждения голеностопа у мужчины были очень серьезными, а кроме медицинской помощи ему требовалось простое человеческое внимание и участие. Отрегулировав сидение патрульного автомобиля, и аккуратно зафиксировав в автомобиле ДПС пострадавшего, сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили его в лечебное учреждение.

Специалисты оказали мужчине необходимую помощь и наложили гипс. Жена пострадавшего и медицинские работники искренне поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и оперативность.