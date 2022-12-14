Белгородские дороги ночью 14 декабря очищали около 200 единиц техники

В период снегопада осуществляется патрульная снегоочистка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В регион вернулась снежная погода. Работы по ликвидации наледи ведутся на всей дорожной сети – это более 6,3 тысячи км. Спецтехника оборудована датчиками ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать ее работу в режиме реального времени и в случае необходимости вносить коррективы в производственный процесс. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно регламенту, на автодорогах регионального значения уборка снега производится после окончания снегопада в течение пяти - шести часов (в зависимости от категории дороги). В период снегопада осуществляется патрульная снегоочистка.

Напомним, сеть региональных автомобильных дорог обслуживают 32 метеостанции, которые позволяют контролировать обстановку, формировать прогноз метеоусловий и оперативно передавать их всем заинтересованным службам и муниципалитетам области.

За работой метеостанций и спецтехники в онлайн-режиме следят специалисты диспетчерского центра Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области, который располагается в Центре обработки вызовов 112. При необходимости диспетчер даёт указание подрядной организации об устранении проблем.

Министерство автомобильных дорог и транспорта просит водителей - выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями, пешеходов - быть внимательными.