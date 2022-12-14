Реконструкция Белгородского государственного центра народного творчества завершится к концу 2023 года

Учреждение было построено в 1969 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Учреждение было построено в 1969 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Сейчас на объекте идут фасадные и демонтажные работы, устройство монолитных перекрытий и усиление проёмов. Выполняется штукатурка стен, чистовая отделка пола керамогранитом и монтаж алюминиевых витражей. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В здании полностью заменят инженерные системы. Строители устанавливают противопожарные трубопроводы, системы вентиляции и дымоудаления, а также системы кондиционирования. Уже смонтирована и запущена система отопления. Кроме того, здесь ведётся прокладка сетей сценического оборудования для сохранения в зрительном зале сцены с поворотным кругом, удобной для артистов.

Вместе с новым обликом объект приобретёт и современное оборудование, которого раньше не было. Так, благодаря профессиональному комплекту света и звука, учреждение сможет принимать артистов, для обеспечения приезда которых необходимо соблюдение технического райдера.

По требованиям СанПиН у спортивного и хореографического залов появятся раздевалки и душевые, что сделает тренировки и занятия коллективов максимально комфортными. Учреждение будет оборудовано для маломобильных посетителей.

Предполагается, что центр, занявший второе место в конкурсе «Лучший дом (центр) народного творчества РФ 2021 года», после обновления станет лучшей и самой современной методической площадкой в России.