Ревнивый белгородец ударил соперника разводным ключом по голове

В ОМВД России по Борисовскому району из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившемся в больницу с травмой головы 19-летнем пациенте. Было установлено, что молодой человек пострадал в ходе конфликта со знакомым. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина. По предварительным данным, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, он нанес своему сопернику удар разводным ключом по голове.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.