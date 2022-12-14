Из-за непогоды в Белгороде ночью будут работать 44 единицы техники

Уже с вечера 13 декабря на территорию Белгорода и региона пришла непогода – дождь со снегом прибавили работы коммунальщикам. А ночные заморозки еще ухудшат ситуацию. 44 единицы техники занято на рассыпке пескосоляной смеси по городу.

Коммунальщики сначала нанесут смесь, чтобы не было наледи, а образовалась «каша», которую впоследствии будут расчищать комбинированными дорожными машинами.

Если прогноз оправдается, и снега будет много, то с раннего утра на очистку дворов выйдут до 800 человек из управляющих компаний. На расчистку улиц и тротуаров – до 300 рабочих Белгородблагоустройства.

- Будем работать всю ночь. Тем не менее призываю всех быть аккуратными на дорогах. Контроль работы - за управами. Они с 7 утра на обходе территорий, - написал в соцсети и.о. мэра Валентин Демидов.