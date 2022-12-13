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НовостиОбщество13 декабря 2022 20:12

В Белгороде уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова побывала в центре «#Я_ДОМА»

О задачах Центра омбудсмену рассказал Валентин Демидов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Завершить ремонт планируют до конца декабря.

Завершить ремонт планируют до конца декабря.

В центре «#Я_ДОМА», который планируют открыть уже в новом году, будут помогать детям и подросткам «группы риска», а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Сегодня, 13 декабря, омбудсмен Мария Львова-Белова и и.о. мэра Белгорода Валентин Демидов оценили ход работ в учреждении.

Основная работа центра будет направлена на социализацию детей и подростков. Здесь ребятам предложат разные направления – творческое развитие подрастающего поколения, занятия по финансовой грамотности, помощь в освоении школьной программы, работа с родителями и т.д. Подростки смогут общаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой.

Уже сейчас педагоги, которые будут работать в центре, проходят профподготовку. Они будут помогать ребятам в профориентации, окажут комплекс мер по поддержке в кризисных ситуациях.

- Хочу поблагодарить Марию Львову-Белову за внимание к Белгороду и помощь в организации воспитательной работы с подрастающим поколением, - отметил Валентин Демидов.