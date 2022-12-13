В Белгородской области Минцифры ведет переговоры с операторами связи о безлимитном интернете в приграничных районах

В приграничных районах и городских округах Белгородской области дистанционное обучение продлили до 24 марта 2023 года. Однако в некоторых селах и хуторах возникла проблема с безлимитным выходом в интренет – у операторов попросту не хватает тарифных планов, а существующих пакетов недостаточно для обучения.

Минцифры региона обратилось к операторам связи с просьбой выделить дополнительный объем трафика в рамках действующих тарифных планов либо разработать новое предложение для абонентов приграничных регионов, чьи дети временно находятся на дистанционном обучении.

Ранее для семей мобилизованных белгородцев местные интернет-провайдеры уже инициировали льготы. Это позволило оказать финансовую помощь многим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.