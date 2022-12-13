Белгородские хоккеисты с четвертой попытки переиграли «Прогресс»

Сегодня 13 декабря белгородцы проведут матч в Кирово-Чепецке с «Олимпией». Начало встречи в 19:00. Фото со страницы ХК "Прогресс" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Глазове состоялся четвертый матч между местным «Прогрессом» и МХК «Белгород». После поражений 2:7, 4:5 и 0:1 гости смогли найти в себе силы и одержали столь важную в психологическом плане победу. По разу хозяев льда огорчили – Всеволод Сидорин (15-я, 1:0), Роман Лагунов (28-я, 2:0), Артем Чекаев (37-я, 3:1) и Владислав Филиппов (60-я, 4:2). Итог – 4:2 в пользу белгородцев, которые тем самым прервали серию из пяти поражений подряд (включая выезд в Бобров).

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 13 очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» (38). Далее идут пензенский «Дизелист» (32) и саратовский «Кристалл» (31). Теперь сегодня, 13 декабря, белгородцы проведут матч в Кирово-Чепецке с «Олимпией» (пятое место, 27 очков). Начало встречи в 19:00. Там же команды сыграют 14, 16 и 17 декабря.