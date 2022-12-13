42 спортсмена получили стипендии губернатора Белгородской области

В течение всего учебного года стипендиаты будут получать по 5000 рублей в месяц. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор в торжественной обстановке вручил именные стипендии Губернатора талантливым детям в номинации «Спорт». В течение всего учебного года стипендиаты будут получать по 5000 рублей в месяц, а их тренеры получат разовую выплату в 50 000 рублей.

- Очень рад сегодня вручить заслуженные награды лучшим спортсменам Белгородской области. Вы — гордость региона. Очень важно выразить благодарность двум важнейшим институтам воспитания детей — семье и тренеру. Ваш огромный труд и поддержка позволяет ребятам расправить крылья. Очень хочется, чтобы у белгородских детей были все возможности для реализации своих талантов. Наши спортсмены — звёзды, на которые равняются сотни тысяч белгородцев, — поздравил ребят, родителей и тренеров Вячеслав Гладков.

В этом году по поручению главы региона выплаты из регионального бюджета на стипендии для талантливой молодежи были увеличены почти в 2 раза.