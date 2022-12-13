В Белгороде 14 декабря ожидается метель, гололед и сильный ветер

Ночью порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 14 декабря на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью сильный снег, местами метель.

В восточной части региона ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Днем местами небольшой снег. На дорогах снежные заносы. Ветер западной четверти 8-13 м/с, ночью местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от 0 до минус пяти градусов.

В Белгороде ночью 3-5 градусов мороза, днем от минус 2 до минус 4 градусов.

В региональном МЧС напоминают, смертельно опасно при налипании мокрого снега стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Снежные осадки, заносы и гололедица могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим.