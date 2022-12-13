В Белгородской области с начала года в ДТП погибли 10 детей

8031 водителя нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В пресс-службе УМВД региона привели статистику ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет с начала года. Так, на территории области совершено 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 детей погибли и 110 пострадали. В 55 случаях дети были пассажирами транспортных средств, 43 несовершеннолетних пассажира пострадали в возрасте до 12 лет.

Сотрудники полиции привлекли к ответственности 8031 водителя, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних.

Правоохранители напоминают, что использование детских удерживающих устройств при перевозке детей в возрасте до 7 лет значительно снижает риски травмирования несовершеннолетних в ДТП. Пристегнутыми стационарными ремнями безопасности в автомобиле должны быть все – и водитель, и пассажиры.