Вячеслав Гладков снова осмотрел проблемные объекты образования в Белгороде

По детскому саду №85 согласовали новую дату сдачи объекта – 1 июня 2023 года. Фото: скриншот видео

Губернатор в очередной раз проверил объекты образования в Белгороде, в которых идет капремонт. Положительная динамика наблюдается в 4 школе. Однако из-за повышенной влажности на 4-м этаже появилась плесень, с которой придется подрядчику предстоит побороться.

- Также необходимо проверить качество кровли, чтобы не допустить подтеков. Есть надежда на то, что основной объем работ на объекте будет выполнен до конца года, - отметил Гладков.

На территории детского сада №23 благоустройство смогут закончить только в следующем году. Сейчас это сделать не позволяет погода. Глава региона обещал проверить ход работ еще раз 30 декабря, чтобы принять объект. Мебель в садик завезут сразу же после новогодних праздников.

По детскому саду №85 согласовали новую дату сдачи объекта – 1 июня 2023 года. Как отметил глава региона, к подрядчику претензий нет.

- Было выявлено множество проблем, связанных с конструкцией здания. Укрепление фундамента заняло большую часть времени летом и осенью, поэтому задержка в ходе работ абсолютно очевидна. Сейчас на объекте начали устанавливать канализацию. А после этого можно будет приступить к благоустройству территории, - сказал Гладков.