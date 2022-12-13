Аналитики дают оценку кредитным рейтингам

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АА(Ru) банка «Открытие».

Эксперты дали оценку: рейтинг со стабильным прогнозом, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга «Открытия» на горизонте 12-18 месяцев. Кроме того, на уровне АА(Ru) подтвержден рейтинг выпусков облигаций банка.

Ключевыми факторами оценки стали системная значимость банка, оценка бизнес-профиля, позиция по капиталу и ликвидности, оценка риск-профиля и портфель фондирования.

По мнению АКРА, имеющийся уровень достаточности капитала позволяет банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов, что обуславливает адекватную позицию по капиталу.