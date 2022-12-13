Пострадавший при обстреле ребенок из Белгородской области поедет на елку в Москву

Вячеслав Гладков пообещал сделать все возможное, чтобы отправить пострадавшего мальчика на праздник. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Десятилетний мальчик вместе с мамой находился в аптеке во время очередного обстрела Шебекинского городского округа. Ребенок уцелел, однако испытал большой стресс и сейчас с ним работают специалисты, чтобы облегчить моральное и психологическое состояние после произошедшего.

Во время вечернего прямого эфира житель области попросил губернатора порадовать и отвлечь ребенка, отправив его на елку.

Вячеслав Гладков пообещал сделать все возможное, чтобы отправить пострадавшего мальчика на праздник. Гладков отдал поручение своему заместителю заняться этим. Если возраст ребенка подойдет под возрастные рамки путевки и родители будут согласны, мальчик посетит Москву в новогодние праздники.