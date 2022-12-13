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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:43

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» завершил сделку с АО КБ «Ситибанк»

Банк Уралсиб завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у АО КБ «Ситибанк»
Источник:kp.ru
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В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в Банке Уралсиб.

Приобретенный портфель обладает высоким кредитным качеством, дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге и способствует росту доходности активов банка.

Банк Уралсиб стремится постоянно развивать свои розничные продукты и услуги, формировать оптимальные предложения и удобные пользовательские сервисы, с учетом лучших рыночных практик, мнений клиентов и партнеров. Для своих новых клиентов банк рад предоставить финансовые продукты и клиентский сервис, отвечающие самым современным стандартам банковского обслуживания.