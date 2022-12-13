В Белгородской области фестиваль «Голос войны» собрал более 150 участников

фото: пресс-служба Управления Росгвардии Белгородской области.

В прошедшие выходные на базе Дворца культуры поселка Майский состоялся V Юбилейный открытый фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни «Голос войны», который собрал более 150 участников в Возрасте - от 9 до 70 лет.

В конкурсе участвовали коллективы из Курской, Воронежской, Московской, Белгородской, Кемеровской, Мурманской областей. Организаторами фестиваля в этом году выступили региональное управление Росгвардии, Белгородское региональное отделение ВООВ «Боевое Братство», местное отделение ДОСААФ России, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Белгородского района. Основателем и главным вдохновителем конкурса является руководитель подшефного клуба Росгвардии ВПК «Север» имени ветерана ОМОН Героя России Вячеслава Воробьева – Роман Вербитский.

- Много прекрасных песен прозвучало со сцены о Родине, о солдатах, с честью выполнивших свой долг перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны, в локальных войнах и вооруженных конфликтах, в СВО. Основное направление фестиваля - это конечно воспитание гордости за свой народ. Росгвардейцы постоянно участвуют в данном конкурсе и неоднократно становились его лауреатами, - отметил член жури, заместитель начальника регионального Управления полковник Василий Ермоленко.

Победителям и участникам были вручены дипломы и подарки от ведомства.