В Белгороде хотят установить мемориальный комплекс в память о 18 воинах-афганцах

В Белгороде планируют увековечить память о 18 военнослужащих. Погибших в Афганистане. Мемориальный комплекс в их честь хотят установить вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27.

В списке погибших афганцев оказались уроженцы различных уголков области, в том числе Белгорода, Ракитянского, Борисовского, Корочанского районов, а также других муниципалитетов. Большинство из воинов посмертно награждены орденом Красной Звезды.

Решение об увековечивании памяти опубликовал городской совет Белгорода. На памятных плитах будут нанесены имена погибших и их краткая биография.