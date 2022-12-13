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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:11

В Белгороде хотят установить мемориальный комплекс в память о 18 воинах-афганцах

Проект решения опубликовал горсовет областного центра
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде планируют увековечить память о 18 военнослужащих. Погибших в Афганистане. Мемориальный комплекс в их честь хотят установить вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27.

В списке погибших афганцев оказались уроженцы различных уголков области, в том числе Белгорода, Ракитянского, Борисовского, Корочанского районов, а также других муниципалитетов. Большинство из воинов посмертно награждены орденом Красной Звезды.

Решение об увековечивании памяти опубликовал городской совет Белгорода. На памятных плитах будут нанесены имена погибших и их краткая биография.