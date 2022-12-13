Игорь Маковский поблагодарил энергетиков за качественную работу в сложных погодных условиях

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С 11 по 13 декабря энергетики ЦФО и ПФО убрали 2 579 деревьев, устранили более 550 обрывов проводов, выполнили замену 61 опоры линии электропередачи и 412 изоляторов, расчистили 502 пролета, заваленных деревьями. На данный момент работы продолжаются, и восстановление электросетевой инфраструктуры проводится в круглосуточном режиме. Наиболее напряженно работы велись в Нижегородской и Владимирской областях. В большинстве регионов, пострадавших от стихии, прослеживается положительная динамика восстановительных мероприятий.

Напомним, 14 регионов ЦФО и ПФО оказались под воздействием неблагоприятных погодных условий. Ледяной дождь, мокрый снег, порывистый ветер и постоянные колебания температуры приводили к обрыву и схлестыванию провода линий электропередачи.

- Стихия бросила нам вызов, и энергетики ответили на него, несмотря на сложнейшие погодные условия. Я хочу поблагодарить всех сотрудников компании за добросовестный труд, высокую ответственность и профессионализм, проявленные при ликвидации последствий аномальных природных явлений, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.