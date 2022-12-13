Белгородский аэропорт будет закрыт до 21 декабря

Полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала СВО. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Воздушное пространство будет закрытов следующих городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Пока ограничения будут действовать до 3:45 (по московскому времени) 21 декабря.

Напомним, полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.