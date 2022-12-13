В Белгородской области с 15 декабря заработают «елочные базары»

Купить главное праздничное дерево можно будет во всех муниципалитетах Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении Вячеслав Гладков рассказал, что уже с 15 декабря в регионе начнут работать «елочные базары». Купить главное праздничное дерево можно будет во всех муниципалитетах Белгородской области.

- Впереди Новый год – самый праздничный и волшебный день, которого ждут и взрослые, и дети. Информация в ближайшее время о том, в каких местах будет организована работа «елочных базаров» во всех 22 муниципалитетах, появится на сайте Министерства сельского хозяйства Белгородской области, – поделился губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в социальных сетях.

Продажа елей и сосен также будет организована на территории нескольких лесничеств и в лесопожарном центре:

Лесопожарный центр (п. Маслова Пристань, улица Лесная, 16)

Белгородское лесничество (ул. Николая Чумичова, 88)

Алексеевский лесхоз (г. Алексеева, Острогожский пер., 2)

В продаже лесничеств появится около 500 кустов с закрытой корневой системой: ель голубая, ель колючая. Также в ассортименте – 1000 кустов можжевельника с ЗКС.