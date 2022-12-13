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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:20

В Белгородской области с 15 декабря заработают «елочные базары»

Новогодние деревья будут продавать во всех 22 муниципалитетах региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Купить главное праздничное дерево можно будет во всех муниципалитетах Белгородской области.

Купить главное праздничное дерево можно будет во всех муниципалитетах Белгородской области.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении Вячеслав Гладков рассказал, что уже с 15 декабря в регионе начнут работать «елочные базары». Купить главное праздничное дерево можно будет во всех муниципалитетах Белгородской области.

- Впереди Новый год – самый праздничный и волшебный день, которого ждут и взрослые, и дети. Информация в ближайшее время о том, в каких местах будет организована работа «елочных базаров» во всех 22 муниципалитетах, появится на сайте Министерства сельского хозяйства Белгородской области, – поделился губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в социальных сетях.

Продажа елей и сосен также будет организована на территории нескольких лесничеств и в лесопожарном центре:

Лесопожарный центр (п. Маслова Пристань, улица Лесная, 16)

Белгородское лесничество (ул. Николая Чумичова, 88)

Алексеевский лесхоз (г. Алексеева, Острогожский пер., 2)

В продаже лесничеств появится около 500 кустов с закрытой корневой системой: ель голубая, ель колючая. Также в ассортименте – 1000 кустов можжевельника с ЗКС.