В Белгородской области могут запретить продажу фейерверков

Запускать салюты и фейерверки нельзя из-за действующего в Белгородской области «желтого» уровня террористической опасности. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямого эфира 12 декабря губернатору области Вячеславу Гладкову поступило несколько вопросов от белгородцев о судьбе салютов и фейерверков в этом году. Белгородцы спрашивают, запретят ли продажу пиротехники в регионе.

Губернатор ответил, что запускать салюты и фейерверки нельзя из-за действующего в Белгородской области «желтого» уровня террористической опасности. Региональные власти приняли решение и в новогоднюю ночь обойтись без салюта.

По поводу продажи пиротехнических изделий в правительстве рассматривают вопрос. Если такое решение законно, то продавать их будет нельзя.

- Думаю, что все согласятся, что любой взрыв, громкий звук вызывает у всех не просто состояние дискомфорта, а состояние испуга и страха. Не думаю, что все будут радоваться взрывам, даже праздничного фейерверка. Приняли решение, надеюсь все с этом согласятся, не использовать фейерверки. По поводу запрета на продажу. Сейчас прорабатываем решение. Если это законно, то будем такое решение принимать. – подчеркнул глава региона.