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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:02

250 белгородских студентов, проходивших практику на сельхозпредприятиях, получили зарплату

Господдержка предприятий осуществляется в рамках программы комплексного развития сельских территорий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе закончили выплаты сельхозпредприятиям по компенсации заработной платы студентам средне-специальных учебных заведений, которые проходили производственную практику на предприятиях.

- Таких детей 250, предприятий порядка 70. Самое крупное предприятие - «Владимировский сад», которое чуть менее ста человек взяло к себе на практику. Польза от этой работы для детей - возможность заработать, получить практические навыки тех дисциплин, которые они учат в теории. Для предприятий тоже: сформировать кадровый резерв и получить 90% компенсации из бюджета. Мне кажется, это тоже хорошее подспорье для любого предприятия, — сказал Вячеслав Гладков.

Отметим, сельхозпредприятиям возмещается 90% затрат, понесенных при начислении зарплаты студентам, проходящим производственную практику, а также при оплате обучения сотрудников.