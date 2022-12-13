250 белгородских студентов, проходивших практику на сельхозпредприятиях, получили зарплату

В утреннем обращении 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе закончили выплаты сельхозпредприятиям по компенсации заработной платы студентам средне-специальных учебных заведений, которые проходили производственную практику на предприятиях.

- Таких детей 250, предприятий порядка 70. Самое крупное предприятие - «Владимировский сад», которое чуть менее ста человек взяло к себе на практику. Польза от этой работы для детей - возможность заработать, получить практические навыки тех дисциплин, которые они учат в теории. Для предприятий тоже: сформировать кадровый резерв и получить 90% компенсации из бюджета. Мне кажется, это тоже хорошее подспорье для любого предприятия, — сказал Вячеслав Гладков.

Отметим, сельхозпредприятиям возмещается 90% затрат, понесенных при начислении зарплаты студентам, проходящим производственную практику, а также при оплате обучения сотрудников.