13 декабря в Белгородской области ожидаются дождь и мокрый снег

В условиях снегопада и дождя спасатели советуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным Белгородских синоптиков, 13 декабря будет облачно. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. Днем осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью и днём от -2 до+3 градусов. В Белгороде ночью около 0, днем от 0 до 2 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Во время рыбалки соблюдайте правила безопасного поведения на водоёмах.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию. Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью. В условиях снегопада и дождя воздержитесь от поездок на личном транспорте.