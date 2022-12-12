Белгородец чуть было не зарезал соседа

Подозреваемый нанес оппоненту три удара ножом, повредив одежду и руку. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Новооскольскому городскому округу от диспетчера ЕДДС поступило сообщение о том, что в службу мужчина обратился с просьбой вызвать ему скорую помощь. По его словам, он получил ножевое ранение. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

На место происшествия – в одно из сел городского округа – выехали сотрудники полиции и медики. Потерпевшего – 44-летнего местного жителя – опросили и доставили в больницу, где ему поставили диагноз «резаная рана плеча». Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний сосед заявителя.

По предварительным данным, потерпевший забыл, где оставил свою пилу. Обнаружив отсутствие инструмента, он заподозрил соседа в краже и пришел к нему с претензиями. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту три удара ножом, повредив одежду и руку. Пила, из-за которой произошел конфликт, впоследствии была найдена участковым в месте, где потерпевший пилил дрова.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.