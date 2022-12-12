Белгородка во второй раз продала алкоголь несовершеннолетнему

Инспекторы по делам несовершеннолетних выявили в Белгороде факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. По предварительным данным, 47-летняя сотрудница одного из магазинов продала 17-летнему юноше вино. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в течение года женщина уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии со ст. 151.1 УК РФ (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно) злоумышленнице грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Тем временем, на территории Белгорода продолжаются рейдовые мероприятия по торговым точкам. С начала месяца сотрудники городского полицейского ведомства выявили еще три правонарушения, связанных с розничной продажей алкоголя несовершеннолетним. В отношении продавцов составлены административные материалы по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Санкции статьи предусматривают штраф до 50 тысяч рублей.