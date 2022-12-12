В Белгородской области главы 17-ти районов сэкономили на новогодних подарках для детей

Сегодня, 12 декабря, во время оперативного совещания правительства региона Вячеслав Гладков вернулся к тому, что еще в прошлом году просил глав районов и горокругов проследить за тем, чтобы все дети из детских садов и начальных школ Белгородской области получили новогодние сладкие подарки одного веса. Изначально подарки закупали за счёт областного бюджета, а в этом году расходы переложили на каждый муниципалитет.

Выяснилось, что Чернянский и Вейделевский районы решили сэкономить и закупили подарки по 800 и 900 граммов соответственно. Ракитянский и Красногвардейский – по одному килограмму вместо двух. Белгородский, Корочанский и Новооскольский – по 1,3 килограмма. Подарки от властей Ивнянского района потянули на полтора килограмма, Красненского – на 1,6 килограмма.

Задание по весу детских подарков выполнили лишь Борисовский район, Алексеевский, Валуйский, Грайворонский и Старооскольский округа.

По словам Вячеслава Гладкова, он дал поручение в минувшую субботу повторно докупить нужное количество подарков, но в 7:00 утра понедельника только семь глав районов из 17 доложили о его выполнении. В связи с этим он вызвал этих руководителей к себе на личный разговор, чтобы выяснить, чем они заняты.