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НовостиЗдоровье12 декабря 2022 10:48

29 белгородцев победили ковид 11 декабря

Тем временем за минувшие сутки 31 человек заболел коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 216 пациентов.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 216 пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 31 человек заболел, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 216 пациентов, выздоровели – 161 546, умерли – 2 323. Сейчас из 114 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 10 декабря в нашем регионе заболели 35 человек, а выздоровели – 33. А 9 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 39 к 37.