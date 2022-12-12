Под Белгородом мужчина с ножом напал на сотрудницу магазина

В разбойном нападении на продавца магазина подозревают 44-летнего мужчину с криминальным прошлым. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Днем 8 декабря в полицию Нового Оскола обратилась 39-летняя сотрудница продуктового магазина. Женщина рассказала, что пока она убиралась в торговой точке, сзади подошел незнакомец и, приставив к ней нож, потребовал деньги. Пройдя вместе со злоумышленником за прилавок, продавец отдала ему выручку – больше 11 тысяч рублей, а также сложила в пакет спиртное и продукты. Помимо этого, злоумышленник, опасаясь вызова полиции, потребовал отдать ему и мобильник.

Как только нападавший ушел, женщина выбежала на улицу и обратилась за помощью к прохожим. Те начали преследовать пытавшегося скрыться мужчину и сообщили, куда он направляется правоохранителям. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого и изъяли похищенное. Злоумышленником оказался 44-летний местный житель с криминальным прошлым.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурант заявил, что сожалеет о случившемся. Поход в магазин может стоить ему десяти лет лишения свободы.