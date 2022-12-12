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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 8:26

В Белгороде «КамАЗ» сбил без вести пропавшего мужчину

Пострадавший пешеход находился в розыске с 10 декабря
Анастасия Лемешко
Пропавший без вести белгородец угодил под грузовик.

Пропавший без вести белгородец угодил под грузовик.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 11 декабря, около трех часов ночи на улице Сторожевая произошло ДТП. По предварительным данным, 56-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом сбил 34-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в реанимацию. В течение дня личность пешехода удалось установить. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области пострадавшим оказался 34-летний местный житель, который с 10 декабря находился в розыске как без вести пропавший.