В Белгороде «КамАЗ» сбил без вести пропавшего мужчину

Пропавший без вести белгородец угодил под грузовик. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 11 декабря, около трех часов ночи на улице Сторожевая произошло ДТП. По предварительным данным, 56-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом сбил 34-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в реанимацию. В течение дня личность пешехода удалось установить. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области пострадавшим оказался 34-летний местный житель, который с 10 декабря находился в розыске как без вести пропавший.