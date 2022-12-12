Новый рентгенаппарат поступил в Алексеевскую ЦРБ Белгородской области

Основные достоинства нового оборудования – высокое качество получаемых снимков и низкая лучевая нагрузка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новый прибор дополнил комплект диагностического медицинского оборудования, уже имевшегося в медучреждении. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее алексеевские медики получили СКТ-аппарат, цифровой маммограф, цифровой флюорограф, а также цифровой передвижной рентгенаппарат, с помощью которого при необходимости проводятся обследования пациентов непосредственно в палате.

Основные достоинства нового оборудования – высокое качество получаемых снимков и низкая лучевая нагрузка, что благоприятно сказывается как на пациентах, так и на условиях работы медработников. Его использование позволит выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания, туберкулез, другие опасные патологии, и повысит доступность рентген-диагностики для жителей Алексеевского городского округа.

Планируется, что прибор будет применяться при проведении плановых и экстренных обследований взрослых и детей.